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Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 3 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 3 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За минувшие сутки энергетики ДТЭК при поддержке ВСУ восстановили электроснабжение 3 тысяч семей в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Львиная доля восстановлений - в Торецкой общине, где энергетики проводят с разрешения военных работы едва ли не ежедневно. Здесь удалось вернуть электроснабжение в более 2 тысяч домохозяйств. Торецкая община находится под постоянными обстрелами, поскольку расположена вблизи линии разграничения. Кроме того, энергетикам удалось выполнить ряд ремонтов в Авдеевской и Марьинскому общинах", - сообщили в компании.

Сейчас без электроснабжения остается 89 населенных пунктов области.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - отметили в компании.

Ранее в ДТЭК сообщали, что для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающих более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, детские сады и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ДТЭКДонецкая область