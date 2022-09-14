Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 3 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

"Левова частка відновлень - у Торецькій громаді, де енергетики проводять з дозволу військових роботи чи не щоденно. Тут вдалося повернути електропостачання у понад 2 тисячі домогосподарств. Торецька громада знаходиться під постійними обстрілами, оскільки розташована поблизу лінії розмежування. Крім того, енергетикам вдалося виконати низку ремонтів у Авдіївській та Мар’їнській громадах", - повідомили в компанії.

Наразі без електропостачання залишається 89 населених пунктів області.

"Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - зазначили в компанії.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури – котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.