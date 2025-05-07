Енергетики відновили світло десяткам тисяч мешканців Запоріжжя після атаки РФ

"Уночі росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру обласного центру. Внаслідок атаки ворожих БпЛА без електрики залишилися понад 42 тисячі абонентів у двох районах міста. Через дві години мешканці Запоріжжя були зі світлом - енергетики відновлювали електропостачання буквально під час атаки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок атаки було зруйновано приватний будинок, а 7 багатоповерхівок та 14 приватних будинків - постраждали. Пошкодження отримали й об'єкти інфраструктури, в тому числа критична.

"З ночі комунальники закривають вікна у пошкоджених будинках. Роботи виконані на половині об’єктів. На місцях руйнувань працюють співробітники комунальних підприємств та соціальні працівники", - додав глава ОВА.