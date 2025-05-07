UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Енергетики відновили світло десяткам тисяч мешканців Запоріжжя після атаки РФ

Фото: енергетикам знадобилося лише дві години, щоб відновити світло (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Цієї ночі ворог атакував енергетичну та іншу інфраструктури Запоріжжя. Десятки тисяч жителів залишилися без світла, але енергетики дуже швидко все відновили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Уночі росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру обласного центру. Внаслідок атаки ворожих БпЛА без електрики залишилися понад 42 тисячі абонентів у двох районах міста. Через дві години мешканці Запоріжжя були зі світлом - енергетики відновлювали електропостачання буквально під час атаки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок атаки було зруйновано приватний будинок, а 7 багатоповерхівок та 14 приватних будинків - постраждали. Пошкодження отримали й об'єкти інфраструктури, в тому числа критична.

"З ночі комунальники закривають вікна у пошкоджених будинках. Роботи виконані на половині об’єктів. На місцях руйнувань працюють співробітники комунальних підприємств та соціальні працівники", - додав глава ОВА.

Атака РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, вчора приблизно о 21:10 стало відомо, що для Запорізької області існує загроза обстрілу дронами. Через 20 хвилин у регіоні працювали сили ППО.

О 22:18 Федоров повідомив, що під ударами дронів уже безпосередньо Запоріжжя, і буквально за кілька хвилин додав, що внаслідок атаки в місті пошкоджено будинки, і під завалами перебувають люди. Уночі стало відомо, що загалом постраждали 4 людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна в УкраїніЕнергетики