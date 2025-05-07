Энергетики восстановили свет десяткам тысяч жителей Запорожья после атаки РФ

"Ночью россияне повредили энергетическую инфраструктуру областного центра. В результате атаки вражеских БпЛА без электричества остались более 42 тысяч абонентов в двух районах города. Через два часа жители Запорожья были со светом - энергетики восстанавливали электроснабжение буквально во время атаки", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки был разрушен частный дом, а 7 многоэтажек и 14 частных домов - пострадали. Повреждения получили и объекты инфраструктуры, в том числе критическая.

"С ночи коммунальщики закрывают окна в поврежденных домах. Работы выполнены на половине объектов. На местах разрушений работают сотрудники коммунальных предприятий и социальные работники", - добавил глава ОВА.