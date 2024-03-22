Енергетики відновили роботу лінії живлення Запорізької АЕС

Як пояснює "Енергоатом", сьогодні тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України знову зʼєднують дві лінії електропередачі:

"Запорізька ТЕС - Феросплавна";

"Дніпровська".

Завдяки цим лініям електропередачі забезпечується живлення власних потреб Запорізької АЕС.

Зокрема пресслужба додає, що від початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий - із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.

Загроза блекауту на ЗАЕС

Внаслідок сьогоднішньої масштабної ракетної атаки проти України о 05:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська".

Як розповідав "Енергоатом" лінія була лише нещодавно відремонтована, оскільки тривалий час не працювала через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.

Детальніше про масовану комбіновану атаку Росії проти України та її наслідки можна прочитати - в матеріалі РБК-Україна.