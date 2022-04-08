Энергетики вернули свет в освобожденные от оккупантов Гореничи, Макаров и Великую Дымерку, - ДТЭК

"В течение 7 апреля электромонтерам удалось частично восстановить электроснабжение для 4552 семей в 17 населенных пунктах Киевской области. В частности, в Бучанском районе в селах Шпитьки, Личанка, Гореничи, Петрушки, мыла, Бузова, пгт Макаров. В Броварском районе в селах Скибин, Великую Дымерка, Плоское, Свитильню, Шевченково", - сообщили в компании

Также специалисты ДТЭК восстановили электроснабжение водоканала в освобожденном от оккупантов городе Ирпень.

8 апреля энергетики планируют выполнять работы по восстановлению электроснабжения еще в 22 населенных пунктах Броварского, Бучанского, Вышгородского районов.

В Донецкой области восстановили электроснабжение для 21 397 семей в 12 населенных пунктах.

Всего за минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 25 949 семей в 29 городах и селах Киевской и Донецкой областей, которые были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.