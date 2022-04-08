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Енергетики повернули світло в звільнені від окупантів Гореничі, Макарів і Велику Димерку, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло в звільнені від окупантів Гореничі, Макарів і Велику Димерку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики за минулу добу відновили електропостачання для 4552 родин в 17 звільнених від окупантів населених пунктах у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Упродовж 7 квітня електромонтерам вдалося частково відновити електропостачання для 4552 родин в 17 населених пунктах Київської області. Зокрема, у Бучанському районі у селах Шпитьки, Личанка, Гореничі, Петрушки, Мила, Бузова, смт Макарів. У Броварському районі в селах Скибин, Велика Димерка, Плоске, Світильня, Шевченкове", - повідомили в компанії

Також спеціалісти ДТЕК відновили електропостачання водоканалу у звільненому від окупантів місті Ірпінь.

8 квітня енергетики планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 22 населених пунктах Броварського, Бучанського, Вишгородського районів.

В Донецькій області відновили електропостачання для 21 397 родин в 12 населених пунктах.

Загалом за минулу добу аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 25 949 родин у 29 містах та селах Київської та Донецької областей, що були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

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