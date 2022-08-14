Энергетики вернули свет еще для 7 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

"Основные усилия энергетики сосредоточили на Бахмутской общине, которая подвергается непрерывным атакам врага. Несмотря на это, почти ежедневно аварийным бригадам ДТЭК удается восстанавливать здесь свет. Работы проводят с разрешения военных. За сутки заживили еще 5 тысяч домохозяйств. А также оперативно восстановили поврежденные после обстрелов сети в Славянской, Селидовской и Марьинскому общинах", - сообщили в компании.

Без света остается еще около 95 населенных пунктов Донетчины.

Самые сложные направления - Бахмутский, Авдеевский, Марьинский, Великоновоселковский, Волновахский, Никольский, Лиманский, Славянский и Торецький. Энергетики приступают к работам в этих районах, как только получают разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.