Энергетики вернули свет еще для 7 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

За 13 августа энергетики ДТЭК вместе с военными ВСУ вернули свет в дома 7 тысяч семей в 13 населенных пунктах Донецкой области, которые были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.
"Основные усилия энергетики сосредоточили на Бахмутской общине, которая подвергается непрерывным атакам врага. Несмотря на это, почти ежедневно аварийным бригадам ДТЭК удается восстанавливать здесь свет. Работы проводят с разрешения военных. За сутки заживили еще 5 тысяч домохозяйств. А также оперативно восстановили поврежденные после обстрелов сети в Славянской, Селидовской и Марьинскому общинах", - сообщили в компании.
Без света остается еще около 95 населенных пунктов Донетчины.
Самые сложные направления - Бахмутский, Авдеевский, Марьинский, Великоновоселковский, Волновахский, Никольский, Лиманский, Славянский и Торецький. Энергетики приступают к работам в этих районах, как только получают разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины.
Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.