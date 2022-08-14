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Енергетики повернули світло ще для 7 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло ще для 7 тисяч родин у Донецькій області (dtek com)
Автор: Ілона Свиридова

За 13 серпня енергетики ДТЕК разом з військовими ЗСУ повернули світло в домівки 7 тисяч родин у 13 населених пунктах Донецької області, що були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Основні зусилля енергетики зосередили на Бахмутській громаді, яка зазнає безперервних атак ворога. Попри це, майже щоденно аварійним бригадам ДТЕК вдається відновлювати тут світло. Роботи проводять з дозволу військових. За добу заживили ще 5 тисяч домогосподарств. А також оперативно відновили пошкоджені після обстрілів мережі у Слов’янській, Селидівській та Мар’їнській громадах", - повідомили в компанії.

Без світла лишається ще близько 95 населених пунктів Донеччини.

Найскладніші напрямки - Бахмутський, Авдіївський, Мар’їнський, Великоновосілківський, Волноваський, Нікольский, Ліманський, Слов’янський та Торецький. Енергетики приступають до робіт в цих районах, щойно отримують дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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ДТЕКДонецька область