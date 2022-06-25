Энергетики вернули свет еще для 7 тысяч семей в зоне боевых действий на Донбассе, - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики вернули свет 6,7 тысячам семей Краматорского, Бахмутского и Покровского районов. Половина из них, в Селидовской общине, подверглась массированным обстрелам накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"На Донетчине продолжаются массированные обстрелы, авиа- и ракетные удары. Мы просим жителей Области с пониманием относиться к проблемам с электропитанием, поскольку боевые действия постоянно разрушают електроінфраструктуру региона, особенно на севере области", - говорят в ДТЭК

Без света остаются 325 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 122 сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", - сообщили в компании.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.