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Енергетики повернули світло ще для 7 тисяч родин в зоні бойових дій на Донбасі, - ДТЕК

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Субота 25 червня 2022 12:40
Енергетики повернули світло ще для 7 тисяч родин в зоні бойових дій на Донбасі, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло ще для 7 тисяч родин в зоні бойових дій на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу енергетики повернули світло 6,7 тисячам родин Краматорського, Бахмутського та Покровського районів. Половина з них, в Селидівській громаді, що зазнала масованих обстрілів напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"На Донеччині тривають масовані обстріли, авіа- та ракетні удари. Ми просимо жителів Донеччини з розумінням ставитися до проблем з електроживленням, оскільки бойові дії постійно руйнують електроінфраструктуру регіону, особливо на півночі області", - кажуть в ДТЕК

Без світла залишаються 325 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 122 добу та відновлюють обладнання та лінії знову й знову, щойно це стає можливим", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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