Энергетики вернули свет еще для 7 500 семей в 35 городах и селах, - ДТЭК

"За прошедшие сутки возобновили электроснабжение госпиталя в городе Ирпень. Энергетики ДТЭК непрерывно работают уже 50 суток, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов в Киевской области, пострадавших из-за обстрелов, а также освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов и разминированных украинскими военными", - сообщили в компании.

В Бучанском районе энергетики частично вернули свет в пгт Макаров и в села: Шпитьки, Гореничи, Петрушки, Дмитровка, Стоянка, Бузовая, Мрия, Гуровщина, Святопетровское.

В Броварском районе - пгт Великая Дымерка и в села: Перемога, Богдановка, Шевченково, Плоское, Жердова, Семиполки, Гаевое, Русанов, Кулажинцы, Подлесье, Бобрик.

В Вышгородском районе частично восстановили в населенных пунктах: Хочева, Горностайполь, Зорин, Дитятки, а также в городе Чернобыль и селах Оташев и Ораное в зоне отчуждения.

"Энергетики всех операторов системы распределения ДТЭК Сети сплотились, чтобы восстановить все разрушенное оккупантами. В Киевской области помогают восстанавливать разрушенные сети энергетики ДТЭК из Одесской, Днепропетровской области и Киева", - сообщили в компании.

Бригады энергетиков приступают к работе сразу после разминирования. В первую очередь специалисты компании восстанавливают высоковольтные сети 110-35 кВ, обеспечивающие электроснабжение населенных пунктов. После этого начинают восстановление распределительных сетей 10-0,4 кВ, питающих непосредственно жилые дома.

Без света остаются жители 231 населенного пункта Киевской области.

14 апреля энергетики ДТЭК работают над возобновлением электроснабжения еще в 40 населенных пунктах Броварского, Бучанского, Фастовского и Вышгородского районов.