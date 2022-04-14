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Енергетики повернули світло ще для 7 500 сімей у 35 містах і селах, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло ще для 7 500 сімей в 35 містах і селах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Аварійні бригади енергетиків 13 квітня повернули світло для 7 579 сімей у 35 населених пунктах Київської області, звільнених від російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"За минулу добу відновили електропостачання госпіталю в місті Ірпінь. Енергетики ДТЕК безперервно працюють вже 50 діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів у Київській області, постраждалих через обстріли, а також звільнених Збройними силами України від російських окупантів і розмінованих українськими військовими", - повідомили в компанії.

У Бучанському районі енергетики частково повернули світло в смт Макарів і в села: Шпитьки, Гореничі, Петрушки, Дмитрівка, Стоянка, Бузова, Мрія, Гурівщина, Святопетровське.

У Броварському районі - смт Велика Димерка і в села: Перемога, Богданівка, Шевченкове, Плоске, Жердова, Семиполки, Гайове, Русанів, Кулажинці, Підлісся, Бобрик.

У Вишгородському районі частково відновили у населених пунктах: Хочева, Горностайпіль, Зорин, Дитятки, а також у місті Чорнобиль та селах Оташів та Оране в зоні відчуження.

"Енергетики всіх операторів системи розподілу ДТЕК мережі згуртувалися, щоб відновити все зруйноване окупантами. У Київській області допомагають відновлювати зруйновані мережі енергетики ДТЕК з Одеської, Дніпропетровської області та Києва", - повідомили в компанії.

Бригади енергетиків приступають до роботи відразу після розмінування. В першу чергу фахівці компанії відновлюють Високовольтні мережі 110-35 кВ, що забезпечують електропостачання населених пунктів. Після цього починають відновлення розподільних мереж 10-0, 4 кВ, що живлять безпосередньо житлові будинки.

Без світла залишаються жителі 231 населеного пункту Київської області.

14 квітня енергетики ДТЕК працюють над відновленням електропостачання ще в 40 населених пунктах Броварського, Бучанського, Фастівського та Вишгородського районів.

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