Энергетики вернули свет еще в 4000 домов в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

"Энергетики продолжают возвращать свет в Ирпень, Бучу, Гостомель, Романовку, Дмитровку, Андреевку. В Вышгородском районе частично зажили село Олизаровку. Всего за минувшие сутки свет вернули для 1 543 семей. Продолжаются также работы над точечными заявками клиентов и восстановлением постоянных схем электроснабжения", - сообщили в компании.

Несмотря на активные боевые действия в Донецкой области электромонтеры в течение суток смогли восстановить электропитание 10 населенных пунктов Донецкой области. Это позволило вернуть свет в дома 1 933 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"Боевые действия в регионе продолжаются, из-за чего регулярно повреждается энергооборудование. Сейчас без света - 243 населенных пункта Донецкой области. Наиболее сложные направления - Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький и Великоновоселковский. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", - сообщили в ДТЭК.

Артиллерийские обстрелы активизировались также в Днепропетровской области. Из-за этого были повреждены сети, питающие 9 населенных пунктах Криворожского района, который граничит с Херсонской областью.

За 2 апреля энергетики вернули свет всем во все 600 домов, оставшихся без света из-за обстрела.