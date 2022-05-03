Енергетики повернули світло ще в 4000 будинків у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

"Енергетики продовжують повертати світло в Ірпінь, Бучу, Гостомель, Романівку, Дмитрівку, Андріївку. У Вишгородському районі частково заживили село Олізарівку. Загалом за минулу добу світло повернули для 1 543 родин. Продовжуються також роботи над точковими заявками клієнтів та відновленням постійних схем електропостачання", - повідомили в компанії.

Попри активні бойові дії на Донеччині електромонтери протягом доби змогли відновити електроживлення 10 населених пунктів Донецької області. Це дозволило повернути світло до осель 1 933 родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.

"Бойові дії в регіоні тривають, через що регулярно пошкоджується енергообладнання. Наразі без світла - 243 населених пункти Донецької області. Найбільш складні напрямки - Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній", - повідомили в ДТЕК.

Артилерійські обстріли активізувались також у Дніпропетровській області. Через це були пошкоджені мережі, що живлять 9 населених пунктах Криворізького району, котрий межує з Херсонською областю.

За 2 квітня енергетики повернули світло всім у всі 600 будинків, що лишилися без світла через обстріл.