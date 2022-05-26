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Энергетики вернули свет еще для 35 тысяч семей в Днепропетровской и Донецкой областях, - ДТЭК

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Четверг 26 мая 2022 13:30
Энергетики вернули свет еще для 35 тысяч семей в Днепропетровской и Донецкой областях, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет еще для 35 тысяч семей в Днепропетровской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для 35 тысяч домов в 25 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"25 мая в Донецкой области сохранялась сложная ситуация из-за постоянных обстрелов. В течение суток аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично запитали жителей 14 населенных пунктов Донецкой области. Электроснабжение восстановлено для 33 551 семьи в Краматорском, Бахмутском, Покровском и Волновахском районах. Львиная доля восстановлений - в Краматорском районе", - сообщили в компании.

Сейчас из-за боевых действий остаются без электропитания 311 населенных пунктов Донецкой области.

"Самыми сложными направлениями остаются Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский и Великоновоселковский. Из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты", - сообщили в ДТЭК.

Также в результате обстрелов Криворожского района Днепропетровской области без света осталось 11 населенных пунктов. Специалисты "ДТЭК Днепровские электросети" вернули свет в дома 1 181 семей Днепропетровской области и восстановили сети, питающих насосную станцию, которая обеспечивает водой жителей Апостолового.

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ДТЭК Электроэнергия
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