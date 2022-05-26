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Енергетики повернули світло ще для 35 тисяч родин у Дніпропетровській та Донецькій областях, - ДТЕК

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Четвер 26 травня 2022 13:30
Енергетики повернули світло ще для 35 тисяч родин у Дніпропетровській та Донецькій областях, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло ще для 35 тисяч родин у Дніпропетровській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 35 тисяч будинків у 25 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"25 травня в Донецькій області зберігалася складна ситуація через постійні обстріли. Упродовж доби аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі повністю чи частково заживили жителів 14 населених пунктів Донецької області. Електропостачання відновлене для 33 551 родини у Краматорському, Бахмутському, Покровському та Волноваському районах. Левова частка відновлень - у Краматорському районі", - повідомили в компанії.

Наразі через бойові дії лишаються без електроживлення 311 населених пунктів Донецької області.

"Найскладнішими напрямками лишаються Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Через активні бойові дії та постійні обстріли тут постійно пошкоджуються лінії електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти", - повідомили в ДТЕК.

Також в результаті обстрілів Криворізького району на Дніпропетровщині без світла залишилось 11 населених пунктів. Фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі повернули світло у домівки 1 181 родин Дніпропетровської області та відновили мережі, що живлять насосну станцію, котра забезпечує водою жителів Апостолового.

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ДТЕК Електроенергія
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