Энергетики вернули свет еще для 2300 семей в Донецкой и Днепропетровской областях, - ДТЭК

Аварийные бригады энергетиков за прошлые сутки вернули свет еще для 2271 семей в 9 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, пострадавших из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В частности специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" смогли вернуть электроснабжение для жителей 8 населенных пунктов Донецкой области, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов.

Электроэнергию вернули 1 746 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"Сейчас из-за активных боевых действий остаются без электропитания 311 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский и Великоновоселковский. Из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электропередачи. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты", - сообщили в ДТЭК.

Продолжаются повреждения электросетей из-за обстрелов в Криворожском районе в Днепропетровской области. 26 мая без света остался 1 населенный пункт. За сутки специалисты ДТЭК вернули свет всем 525 семьям, которые были обесточены в результате вражеского обстрела.