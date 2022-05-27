ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Енергетики повернули світло ще для 2300 родин у Донецькій та Дніпропетровській областях, - ДТЕК

Новость на русском →
П'ятниця 27 травня 2022 15:33
Енергетики повернули світло ще для 2300 родин у Донецькій та Дніпропетровській областях, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло ще для 2300 родин у Донецькій та Дніпропетровській областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Аварійні бригади енергетиків за минулу добу повернули світло ще для 2271 родин у 9 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, що постраждали через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зокрема спеціалісти "ДТЕК Донецькі електромережі" змогли повернути електропостачання для жителів 8 населених пунктів Донецької області, що були знеструмлені через ворожі обстріли.

Електроенергію повернули 1 746 родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.

"Наразі через активні бойові дії лишаються без електроживлення 311 населених пунктів Донецької області. Найскладнішими напрямками лишаються Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Через активні бойові дії та постійні обстріли тут постійно пошкоджуються лінії електропередачі. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти", - повідомили в ДТЕК.

Продовжуються пошкодження електромереж через обстріли у Криворізькому районі у Дніпропетровській області. 26 травня без світла залишився 1 населений пункт. За добу фахівці ДТЕК повернули світло усім 525 родинам, що були знеструмлені внаслідок ворожого обстрілу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу