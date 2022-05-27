Енергетики повернули світло ще для 2300 родин у Донецькій та Дніпропетровській областях, - ДТЕК

Аварійні бригади енергетиків за минулу добу повернули світло ще для 2271 родин у 9 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, що постраждали через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зокрема спеціалісти "ДТЕК Донецькі електромережі" змогли повернути електропостачання для жителів 8 населених пунктів Донецької області, що були знеструмлені через ворожі обстріли.

Електроенергію повернули 1 746 родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.

"Наразі через активні бойові дії лишаються без електроживлення 311 населених пунктів Донецької області. Найскладнішими напрямками лишаються Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Через активні бойові дії та постійні обстріли тут постійно пошкоджуються лінії електропередачі. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти", - повідомили в ДТЕК.

Продовжуються пошкодження електромереж через обстріли у Криворізькому районі у Дніпропетровській області. 26 травня без світла залишився 1 населений пункт. За добу фахівці ДТЕК повернули світло усім 525 родинам, що були знеструмлені внаслідок ворожого обстрілу.