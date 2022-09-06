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Энергетики вернули свет для еще 2,5 семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет для еще 2,5 семей в Донецкой области, - ДТЭК
Автор: Александр Мороз

За минувшие сутки энергетики ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 2,5 тысяч семей в 9 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"За вчера энергетики смогли восстановить свет почти 900 семей Бахмутской громады и более 700 семей Авдеевской общины, где ситуация одна из самых тяжелых по словам главы области Павла Кириленко. Еще почти 900 семей снова получают электроснабжение в Марьинской общине. Кроме того, специалистам энергокомпании удалось поработать в Константиновской и Торецкой общинах", - отмечают в ДТЭК.

Без электроснабжения остаются 90 населенных пунктов Области, где энергетики не имеют возможности работать и нет разрешения на проведение работ от военных.

Самые сложные направления - Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский, Славянский. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 195 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", - отметили в компании.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Донецкая областьЭлектроэнергия