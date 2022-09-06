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Енергетики повернули світло для ще 2,5 родин у Донецькій області, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло для ще 2,5 родин у Донецькій області, - ДТЕК
Автор: Олександр Мороз

За минулу добу енергетики ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 2,5 тисяч родин в 9 населених пунктах на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"За вчора енергетики змогли відновити світло майже 900 родин Бахмутської громади та понад 700 родин Авдіївської громади, де ситуація одна з найважчих за словами очільника області Павла Кириленка. Ще майже 900 родин знову отримують електропостачання у Мар’їнській громаді. Крім того, фахівцям енергокомпанії вдалося попрацювати у Костянтинівській та Торецькій громадах", - зазначають в ДТЕК.

Без електропостачання лишаються 90 населених пунктів Донеччини, де енергетики не мають змоги працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових.

Найскладніші напрямки - Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський, Слов’янський. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 195 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим», - зазначили в компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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Донецька областьЕлектроенергія