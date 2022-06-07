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Энергетики вернули свет 7 тысячам семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет 7 тысячам семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За сутки аварийно-ремонтные бригады смогли восстановить электропитание в 8 населенных пунктах Донецкой области. Несмотря на складку ситуацию с боевыми действиями в области энергетики смогли вернуть свет 7 тысячам семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Активные боевые действия в Донецкой области продолжаются. Энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично вернуть свет жителям 8 населенных пунктов. Благодаря этому снова со светом - 7 193 семьи в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах", - сообщили в компании.

Пока без света остается 318 населенных пунктов Донецкой области.

Самыми сложными направлениями остаются Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский и Великоновоселковский.

"Вражеские обстрелы приводят к масштабным повреждениям электрооборудования и линий электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты", - отметили в ДТЭК.

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ДТЭКДонецкая область