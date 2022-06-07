Енергетики повернули світло 7 тисячам родин у Донецькій області, - ДТЕК

"Активні бойові дії на Донеччині тривають. Енергетикам ДТЕК вдалося повністю чи частково повернути світло жителям 8 населених пунктів. Завдяки цьому знову зі світлом - 7 193 родини у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах", - повідомили в компанії.

Поки що без світла залишається 318 населених пунктів Донецької області.

Найскладнішими напрямками лишаються Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський.

"Ворожі обстріли призводять до масштабних пошкоджень електрообладнання та ліній електропередач. Фахівці компанії чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти", - зазначили в ДТЕК.