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Энергетики вернули свет для 7 тысяч семей после вражеских обстрелов в Донецкой области, - ДТЭК

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Пятница 24 июня 2022 13:48
Энергетики вернули свет для 7 тысяч семей после вражеских обстрелов в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет для 7 тысяч семей после вражеских обстрелов в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Аварийно-ремонтные бригады энергетиков меньше чем за сутки энергетики вернули свет для 7000 семей, чьи дома были обесточены из-за вражеских обстрелов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Несмотря на тяжелую ситуацию в Донецком регионе, где идут боевые действия, и ремонтные бригады смогли восстановить электропитание в 18 населенных пунктах Краматорского, Бахмутского и Покровского районов. Снова со светом - более 7 тысяч домохозяйств", - сообщили в компании.

В частности энергетики меньше чем за сутки энергетики вернули свет для 5000 семей Седидовской общины в Донецкой области, которую накануне враг обстрелял из тяжелого вооружения.

Сейчас без света 323 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ДТЭК Донецкая область
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