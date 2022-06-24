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Енергетики повернули світло для 7 тисяч родин після ворожих обстрілів на Донеччині, - ДТЕК

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П'ятниця 24 червня 2022 13:48
Енергетики повернули світло для 7 тисяч родин після ворожих обстрілів на Донеччині, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло для 7 тисяч родин після ворожих обстрілів на Донеччині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Аварійно-ремонтні бригади енергетиків менше ніж за добу енергетики повернули світло для 7000 родин, чиї домівки були знеструмлені через ворожі обстріли на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Попри важку ситуацію в Донецькому регіоні, де точаться бойові дії, ремонтні бригади змогли відновити електроживлення у 18 населених пунктах Краматорського, Бахмутського та Покровського районів. Знову зі світлом - понад 7 тисяч домогосподарств", - повідомили в компанії.

Зокрема енергетики менше ніж за добу енергетики повернули світло для 5000 родин Седидівської громади на Донеччині, що яку напередодні ворог обстріляв з важкого озброєння.

Наразі без світла 323 населених пункти Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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ДТЕК Донецька область
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