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Энергетики вернули свет в 58 тысяч домов Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет в 58 тысяч домов Донецкой области (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Александр Мороз

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК при поддержке военных ВСУ вернули свет в 58 тысяч домов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Аварийные бригады энергетиков смогли восстановить электроснабжение для жителей 40 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом 58 тысяч домохозяйств в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах.

"Больше всего восстановлений - в Бахмутской общине, где из-за обстрелов значительные повреждения получила инфраструктура электросетей. Здесь энергетикам удалось менее за сутки вернуть свет в дома 47 тысяч семей. Удалось специалистам энергокомпании наладить электроснабжение и для 9,3 тысяч семей Торецкой общины. Кроме того, энергетики выполнили ряд ремонтов сетей в Селидовской, Марьинскому и Константиновской общинах", - сообщили в ДТЭК.

Сейчас без света остаются 334 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ЭлектроэнергияДонецкая область