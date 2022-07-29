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Енергетики повернули світло в 58 тисяч осель Донецької області, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло в 58 тисяч осель Донецької області (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК за підтримки військових ЗСУ повернули світло у 58 тисяч домівок у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Аварійні бригади енергетиків змогли відновити електропостачання для жителів 40 населених пунктів Донецької області. Знову зі світлом 58 тисяч домогосподарств у Бахмутському, Краматорському та Покровському районах.

"Найбільше відновлень - у Бахмутській громаді, де через обстріли значних пошкоджень зазнала інфраструктура електромереж. Тут енергетикам вдалося менш за добу повернути світло до домівок 47 тисяч родин. Вдалося фахівцям енергокомпанії налагодити електропостачання і для 9,3 тисяч родин Торецької громади. Крім того, енергетики виконали ряд ремонтів мереж у Селидівській, Мар’їнській та Костянтинівській громадах", - повідомили в ДТЕК.

Наразі без світла залишаються 334 населених пункти Донецької області. Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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ЕлектроенергіяДонецька область