Энергетики вернули свет для 5000 семей в двух областях, - ДТЭК

За минувшие сутки энергетики ДТЭК вместе с ВСУ возобновили работу поврежденных обстрелами сетей и вернули свет для более 5000 семей в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"В Донецкой области за сутки удалось вернуть свет в 14 сел и городков. Снова получают электроснабжение 5 139 домохозяйств в Краматорском, Покровском и Бахмутском районах", - сообщили в компании.

Более половины восстановлений - в Бахмутской общине, которая практически постоянно находится под обстрелами. Благодаря труду энергетиков 2,7 тысяч семей этой общины, обесточенных вчера и накануне, снова со светом.

Кроме того, меньше чем за сутки энергетики устранили повреждения сетей в Никопольском районе Днепропетровщины, который все чаще становится целью для обстрелов РФ. Свет вернули для почти 400 семей.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.