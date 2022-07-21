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Енергетики повернули світло для 5000 родин у двох областях, - ДТЕК

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Четвер 21 липня 2022 15:12
Енергетики повернули світло для 5000 родин у двох областях, - ДТЕК Фото: енергетики повернули світло для 5000 родин у двох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

За минулу добу енергетики ДТЕК разом з ЗСУ відновили роботу пошкоджених обстрілами мереж і повернули світло для понад 5000 родин у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"На Донеччині за добу вдалося повернути світло до 14 сіл та містечок. Знову отримують електропостачання 5 139 домогосподарств у Краматорському, Покровському та Бахмутському районах", - повідомили в компанії.

Понад половина відновлень - у Бахмутській громаді, що практично постійно перебуває під обстрілами. Завдяки праці енергетиків 2,7 тисяч родин цієї громади, знеструмлених учора та напередодні, знову зі світлом.

Крім того, менше ніж за добу енергетики усунули пошкодження мереж у Нікопольському районі Дніпропетровщини, котрий дедалі частіше стає ціллю для обстрілів РФ. Світло повернули для майже 400 родин.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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