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Энергетики вернули свет для 5 тысяч семей на Донбассе, которые более недели были без света, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет для 5 тысяч семей на Донбассе, которые более недели были без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики вернули свет для 11 тысяч домов в 15 населенных пунктах в Донецкой области. В частности удалось вернуть свет более 5 тысячам жителей Покровского района, которые из-за массированных обстрелов более недели были без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Львиная доля восстановлений - в Покровском районе. В том числе на очень сложном из-за постоянных и массированных обстрелов Марьинском направлении. Там энергетикам удалось заживить более 5 тысяч семей, которые более недели были обесточены из-за непрекращающихся боевых действий", - сообщили в компании.

Сейчас без света остаются 317 населенных пунктов Донецкой области.

Самые сложные направления - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский.

Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, на прошлой неделе аварийно-ремонтным бригадам компании ДТЭК Рината Ахметова удалось полностью или частично восстановить электроснабжение для 440 тыс. семей в почти 300 населенных пунктах Донецкой области.

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