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Енергетики повернули світло для 5 тисяч родин на Донбасі, які понад тиждень були без світла, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло для 5 тисяч родин на Донбасі, які понад тиждень були без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Енергетики повернули світло для 11 тисяч будинків у 15 населених пунктах в Донецькій області. Зокрема вдалося повернути світло понад 5 тисячам мешканців Покровського району, що через масовані обстріли понад тиждень були без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Левова частка відновлень - у Покровському районі. У тому числі на дуже складному через постійні та масовані обстріли Мар’їнському напрямку. Там енергетикам вдалося заживити понад 5 тисяч родин, що понад тиждень були знеструмлені через безперервні бойові дії", - повідомили в компанії.

Наразі без світла лишаються 317 населених пунктів Донецької області.

Найскладніші напрямки - Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський.

Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Нагадаємо, минулого тижня аварійно-ремонтним бригадам компанії ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повністю чи частково відновити електропостачання для 440 тис. родин у майже 300 населених пунктах Донецької області.

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