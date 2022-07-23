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Энергетики вернули свет для 18 тысячам семей в Донецкой области, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет для 18 тысячам семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики ДТЭК вместе с военными ВСУ вернули для 18 тысяч семей в 8 населенных пунктах в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"В частности, ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети восстановили электроснабжение для более 9 тысяч домов Торецкой общины и более 8 тысяч Бахмутской общины", - сообщили в ДТЭК.

Без света остается еще около 326 населенных пунктов Донецкой области.

"На проведение восстановительных работ необходимо разрешение военных. Потому что постоянные обстрелы, ракетные и авиаудары могут нести угрозу жизни или здоровью работников компании. Как только энергетики получают разрешение - сразу начинают аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Кроме того, энергетики компании вернули электроснабжение для почти 3 тысяч жителей Никопольского района Днепропетровской области, который пострадал от артиллерийских обстрелов накануне.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Донецкая областьЭлектроэнергия