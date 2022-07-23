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Енергетики повернули світло для 18 тисячах родин у Донецькій області, - ДТЕК

Фото: енергетики повернули світло для 18 тисячах родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики ДТЕК разом з військовими ЗСУ повернули для 18 тисяч родин у 8 населених пунктах у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Зокрема, ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі відновили електропостачання для понад 9 тисяч осель Торецької громади та понад 8 тисяч Бахмутської громади", - повідомили в ДТЕК.

Без світла лишається ще близько 326 населених пунктів Донеччини.

"На проведення відновлювальних робіт необхідний дозвіл військових. Бо постійні обстріли, ракетні та авіаудари можуть нести загрозу життю чи здоров’ю працівників компанії. Щойно енергетики отримують дозвіл - одразу ж розпочинають аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, енергетики компанії повернули електропостачання для майже 3 тисяч мешканців Нікопольського району Дніпропетровської області, що постраждав від артилерійських обстрілів напередодні.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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Донецька областьЕлектроенергія