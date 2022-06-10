Энергетики вернули свет 12 тысяч домов в Донецкой области после ничего обстрела, - ДТЭК

"За 9 июня энергетикам удалось отремонтировать оборудование и запитать линии в 13 населенных пунктах Донбасса, которые страдают от постоянных обстрелов. Со светом снова 12 408 семей Краматорского, Покровского и Бахмутского района Донецкой области", - сообщили в компании.

Благодаря усилиям ВСУ, энергетики смогли оперативно, менее чем за сутки, отремонтировать линии электроснабжения и вернули свет в 11 населенных пунктов на Торецком и Марьинском направлениях.

Сейчас без света из-за боевых действий остаются 325 населенных пунктов Донецкой области.

В значительной части этих населенных пунктов энергетики не имеют возможности провести ремонты и ждут разрешения от Вооруженных сил Украины.