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Энергетики вернули свет 12 тысяч домов в Донецкой области после ничего обстрела, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет 12 тысяч домов в Донецкой области после ничего обстрела (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики отремонтировали сети и вернули свет в 13 населенных пунктов в зоне боевых действий, пострадавших из-за вражеских обстрелов 9 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"За 9 июня энергетикам удалось отремонтировать оборудование и запитать линии в 13 населенных пунктах Донбасса, которые страдают от постоянных обстрелов. Со светом снова 12 408 семей Краматорского, Покровского и Бахмутского района Донецкой области", - сообщили в компании.

Благодаря усилиям ВСУ, энергетики смогли оперативно, менее чем за сутки, отремонтировать линии электроснабжения и вернули свет в 11 населенных пунктов на Торецком и Марьинском направлениях.

Сейчас без света из-за боевых действий остаются 325 населенных пунктов Донецкой области.

В значительной части этих населенных пунктов энергетики не имеют возможности провести ремонты и ждут разрешения от Вооруженных сил Украины.

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ДТЭКДонецкая область