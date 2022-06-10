Енергетики вернули світло 12 тисяч будинків у Донецькій області після нічого обстрілу, - ДТЕК

"За 9 червня енергетикам вдалося відремонтувати обладнання та заживити лінії у 13 населених пунктах Донеччини, що страждають від постійних обстрілів. Зі світлом знову 12 408 родин Краматорського, Покровського та Бахмутського району Донецької області", - повідомили в компанії.

Завдяки зусиллям ЗСУ, енергетики змогли оперативно, менше ніж за добу, відремонтувати лінії електропостачання і повернули світло в 11 населених пунктів на Торецькому і Мар’їнському напрямках.

Наразі без світла через бойові дії лишаються 325 населених пунктів Донецької області.

У значній частині цих населених пунктів енергетики не мають змоги провести ремонти та чекають на дозвіл від Збройних сил України.