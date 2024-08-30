Енергетики уточнили графіки відключень світла в Україні на 30 серпня

"Споживання залишається високим через спеку у більшості областей. 29 серпня добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на тому ж рівні, що й попередньої доби", - йдеться у повідомленні.

Графіки в областях, де діють аварійні відключення

У Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях після скасування аварійних відключень, обмеження мають застосовуватись так:

00:00 - 18:00 - дві черги відключень;

18:00 - 21:00 - три черги відключень;

21:00 - 24:00 - дві черги відключень.

Західні області

У Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській областях - заходи обмеження застосовуються так: