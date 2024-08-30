Енергетики уточнили графіки відключень світла в Україні на 30 серпня

В Україні уточнили графіки відключення світла на 30 серпня. Залежно від області можуть діяти до трьох черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.
"Споживання залишається високим через спеку у більшості областей. 29 серпня добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на тому ж рівні, що й попередньої доби", - йдеться у повідомленні.
У Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях після скасування аварійних відключень, обмеження мають застосовуватись так:
У Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській областях - заходи обмеження застосовуються так:
Ситуація в енергосистемі України знову погіршалась після масованої атаки РФ по Україні 26 серпня. Зокрема, аварійні відключення світла запровадили одразу ж у день удару.
Декількома годинами раніше РБК-Україна писало, що в частині областей України посилили графіки відключення світла, додатково вимкнувши ще одну чергу. А в Києві та ще чотирьох областях було введено екстрені відключення світла.
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