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Енергетики уточнили графіки відключень світла в Україні на 30 серпня

Фото: як відключатимуть світло в Україні 30 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні уточнили графіки відключення світла на 30 серпня. Залежно від області можуть діяти до трьох черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

"Споживання залишається високим через спеку у більшості областей. 29 серпня добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на тому ж рівні, що й попередньої доби", - йдеться у повідомленні.  

Графіки в областях, де діють аварійні відключення

У Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях після скасування аварійних відключень, обмеження мають застосовуватись так:

  • 00:00 - 18:00 - дві черги відключень; 
  • 18:00 - 21:00 - три черги відключень; 
  • 21:00 - 24:00 - дві черги відключень. 

Західні області

У Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській областях - заходи обмеження застосовуються так: 

  • 00:00 - 6:00 - одна черга відключень; 
  • 6:00 - 9:00 - дві черги відключень; 
  • 9:00 - 14:00 - одна черга відключень; 
  • 14:00 - 18:00 - дві черги відключень; 
  • 18:00 - 21:00 - три черги відключень; 
  • 21:00 - 24:00 - дві черги відключень.

Ситуація зі світлом в Україні

Ситуація в енергосистемі України знову погіршалась після масованої атаки РФ по Україні 26 серпня. Зокрема, аварійні відключення світла запровадили одразу ж у день удару.

Декількома годинами раніше РБК-Україна писало, що в частині областей України посилили графіки відключення світла, додатково вимкнувши ще одну чергу. А в Києві та ще чотирьох областях було введено екстрені відключення світла.

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Війна в УкраїніВимкнення світла