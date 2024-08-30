Энергетики уточнили графики отключений света в Украине на 30 августа

В Украине уточнили графики отключения света на 30 августа. В зависимости от области, могут действовать до трех очередей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
"Потребление остается высоким из-за жары в большинстве областей. 29 августа суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на том же уровне, что и в предыдущие сутки", - говорится в сообщении.
В Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях после отмены аварийных отключений, ограничения должны применяться так:
Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской областях - меры ограничения применяются так:
Ситуация в энергосистеме Украины снова ухудшилась после массированной атаки РФ по Украине 26 августа. В частности, аварийные отключения света ввели сразу же в день удара.
Несколькими часами ранее РБК-Украина писало, что в части областей Украины усилили графики отключения света, дополнительно выключив еще одну очередь. А в Киеве и еще четырех областях были введены экстренные отключения света.
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