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Энергетики уточнили графики отключений света в Украине на 30 августа

Фото: как будут отключать свет в Украине 30 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине уточнили графики отключения света на 30 августа. В зависимости от области, могут действовать до трех очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.

"Потребление остается высоким из-за жары в большинстве областей. 29 августа суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на том же уровне, что и в предыдущие сутки", - говорится в сообщении.

Графики в областях, где действуют аварийные отключения

В Киеве и Киевской, Черкасской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях после отмены аварийных отключений, ограничения должны применяться так:

  • 00:00 - 18:00 - две очереди отключений;
  • 18:00 - 21:00 - три очереди отключений;
  • 21:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Западные области

Во Львовской, Тернопольской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Ровенской областях - меры ограничения применяются так:

  • 00:00 - 6:00 - одна очередь отключений;
  • 6:00 - 9:00 - две очереди отключений;
  • 9:00 - 14:00 - одна очередь отключений;
  • 14:00 - 18:00 - две очереди отключений;
  • 18:00 - 21:00 - три очереди отключений;
  • 21:00 - 24:00 - две очереди отключений.

Ситуация со светом в Украине

Ситуация в энергосистеме Украины снова ухудшилась после массированной атаки РФ по Украине 26 августа. В частности, аварийные отключения света ввели сразу же в день удара.

Несколькими часами ранее РБК-Украина писало, что в части областей Украины усилили графики отключения света, дополнительно выключив еще одну очередь. А в Киеве и еще четырех областях были введены экстренные отключения света.

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