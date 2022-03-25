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Энергетики за сутки вернули свет в 11 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

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Пятница 25 марта 2022 14:47
Энергетики за сутки вернули свет в 11 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК Фото: энергетики за сутки вернули свет в 11 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 10,7 тысяч домохозяйств в Киевской и Донецкой областях, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

Всего за минувшие сутки электромонтеры ДТЭК восстановили электроснабжение для 6 498 семей в Киевской области.

"Электромонтерам ДТЭК Киевские региональные электросети удалось частично восстановить электроснабжение в 12 населенных пунктах в трех районах: Броварском, Барышевском и Киево-Святошинском, обесточены за боевые действия", - сообщили в компании.

В Донецкой области удалось восстановить электроснабжение для 4200 семей в 8 населенных пунктах.

Сейчас без света остается 690 городов и сел в Киевской и Донецкой областях.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших через российских оккупантов", - отметили в ДТЭК.

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Служба безопасности Украины ДТЭК
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