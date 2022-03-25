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Енергетики за добу повернули світло в 11 тисяч домівок в Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

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П'ятниця 25 березня 2022 14:47
Енергетики за добу повернули світло в 11 тисяч домівок в Київській та Донецькій областях, - ДТЕК Фото: енергетики за добу повернули світло в 11 тисяч домівок в Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу аварійні бригади ДТЕК повернули світло для 10,7 тисяч домогосподарств в Київській та Донецькій областях, чиї домівки були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

Загалом за минулу добу електромонтери ДТЕК відновили електропостачання для 6 498 родин у Київській області.

"Електромонтерам ДТЕК Київські регіональні електромережі вдалося частково відновити електропостачання у 12 населених пунктах у трьох районах: Броварському, Баришівському та Києво-Святошинському, знеструмлені через бойові дії", - повідомили в компанії.

У Донецькій області вдалося відновити електропостачання для 4200 родин у 8 населених пунктах.

Наразі без світла лишається 690 міст та сіл в Київській та Донецькій областях.

"Аварійні бригади безперервно працюють та роблять все можливе, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через російських окупантів", - наголосили в ДТЕК.

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Служба безпеки України ДТЕК
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