Енергетики спільно із ЗСУ повернули світло для 6 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

За минулу добу енергетики компанії ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло для 6 тисяч родин у 9 населених пунктах Донецької області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Попри обстріли та важку ситуацію в регіоні для цих родин світло вдалося відновити менше ніж за добу", - зазначається у повідомленні ДТЕК.

Поки що без електропостачання - 85 населених пунктів. Енергетики обов’язково відновлять світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Крім того, вчора енергетикам вдалося відновити енергопостачання ще майже 400 родин у Дніпропетровській області, яка також регулярно піддається ворожим обстрілам.

Нагадаємо, для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, 10-11 жовтня росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. Напередодні за оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.