Энергетики совместно с ВСУ вернули свет для 6 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

За прошедшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с ВСУ вернули свет для 6 тысяч семей в 9 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Несмотря на обстрелы и тяжелую ситуацию в регионе, для этих семей свет удалось восстановить менее чем за сутки", - отмечается в сообщении ДТЭК.

Пока что без электроснабжения - 85 населенных пунктов. Энергетики обязательно восстановят свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Кроме того, вчера энергетикам удалось возобновить энергоснабжение еще около 400 семей в Днепропетровской области, которая также регулярно подвергается враждебным обстрелам.

Напомним, для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, 10-11 октября россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. Накануне за оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.