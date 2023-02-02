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Енергетики в січні повернули світло 230 тисячам родин, - ДТЕК

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Четвер 02 лютого 2023 12:59
Енергетики в січні повернули світло 230 тисячам родин, - ДТЕК Фото: енергетики в січні повернули світло 230 тисячам родин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В січні енергетики ДТЕК повернули світло 227 тисячам сімей у 350 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через обстріли російських терористів у Донецькій та Дніпропетровській областях та місті Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Telegram.

Всього за січень фахівці обленерго відновили роботу електромереж для 201 тисячі родин на Донеччині та 26 тисячам сімей Дніпропетровщини.

В столиці енергетики повернули світло 24 тисячам родин.

З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК відновили електропостачання для вже 6,8 млн споживачів.

Нагадаємо, з жовтня Росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

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ДТЕК Електроенергія
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