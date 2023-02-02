Энергетики в январе вернули свет 230 тысячам семей, - ДТЭК

В январе энергетики ДТЭК вернули свет 227 тысячам семей в 350 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов российских террористов в Донецкой и Днепропетровской областях и городе Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Telegram .

Всего за январь специалисты облэнерго возобновили работу электросетей для 201 тысяч семей на Донетчине и 26 тысяч семей Днепропетровщины.

В столице энергетики вернули свет 24 тысячам семей.

С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение уже 6,8 млн потребителей.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры.

В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.