Енергетики розповіли про ситуацію з енергозабезпеченням Одеської області

"В Одеській області застосовані графіки погодинних відключень. Це вимушений захід. Його причини - мережеві обмеження, викликані пошкодженням підстанцій "Укренерго", та зростання споживання", - йдеться в ньому.

Водночас в компанії ДТЕК повідомляють, що стабілізаційні графіки відключень світла необхідні для збереження стабільності в енергосистемі області. Енергетики продовжують ремонтувати пошкоджене ворогом обладнання, щоб повністю усунути наслідки останнього обстрілу енергетичної інфраструктури.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути живлення в домівки всіх жителів Одещини", - наголосили в ДТЕК.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна все ще оговтується від обстрілів енергосистеми, а в частині громад діють графіки екстрених відключень світла.