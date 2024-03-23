UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергетики розповіли про ситуацію з енергозабезпеченням Одеської області

Фото: енергетики розповіли про ситуацію з енергозабезпеченням Одеської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Після вчорашнього обстрілу в Одеській області продовжує зберігатися складна ситуація в енергосистемі, через що в регіоні застосовані графіки стабілізаційних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укренерго".

"В Одеській області застосовані графіки погодинних відключень. Це вимушений захід. Його причини - мережеві обмеження, викликані пошкодженням підстанцій "Укренерго", та зростання споживання", - йдеться в ньому.

Водночас в компанії ДТЕК повідомляють, що стабілізаційні графіки відключень світла необхідні для збереження стабільності в енергосистемі області. Енергетики продовжують ремонтувати пошкоджене ворогом обладнання, щоб повністю усунути наслідки останнього обстрілу енергетичної інфраструктури.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути живлення в домівки всіх жителів Одещини", - наголосили в ДТЕК.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна все ще оговтується від обстрілів енергосистеми, а в частині громад діють графіки екстрених відключень світла.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаЕлектроенергія