Энергетики рассказали о ситуации с энергообеспечением Одесской области

После вчерашних обстрелов в Одесской области продолжает сохраняться сложная ситуация в энергосистеме, из-за чего в регионе применены графики стабилизационных отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".
"В Одесской области применены графики почасовых отключений. Это вынужденная мера. Его причины - сетевые ограничения, вызванные повреждением подстанций "Укрэнерго", и рост потребления", - говорится в нем.
В то же время в компании ДТЭК сообщают, что стабилизационные графики отключений света необходимы для сохранения стабильности в энергосистеме области. Энергетики продолжают ремонтировать поврежденное врагом оборудование, чтобы полностью устранить последствия последнего обстрела энергетической инфраструктуры.
"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть питание в дома всех жителей Одесщины", - подчеркнули в ДТЭК.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина все еще приходит в себя от обстрелов энергосистемы , а в части общин действуют графики экстренных отключений света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .