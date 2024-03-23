Энергетики рассказали о ситуации с энергообеспечением Одесской области

После вчерашних обстрелов в Одесской области продолжает сохраняться сложная ситуация в энергосистеме, из-за чего в регионе применены графики стабилизационных отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго".

"В Одесской области применены графики почасовых отключений. Это вынужденная мера. Его причины - сетевые ограничения, вызванные повреждением подстанций "Укрэнерго", и рост потребления", - говорится в нем.

В то же время в компании ДТЭК сообщают, что стабилизационные графики отключений света необходимы для сохранения стабильности в энергосистеме области. Энергетики продолжают ремонтировать поврежденное врагом оборудование, чтобы полностью устранить последствия последнего обстрела энергетической инфраструктуры.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть питание в дома всех жителей Одесщины", - подчеркнули в ДТЭК.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина все еще приходит в себя от обстрелов энергосистемы , а в части общин действуют графики экстренных отключений света.