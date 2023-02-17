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Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 9 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

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П'ятниця 17 лютого 2023 14:23
Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 9 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК Фото: енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 9 тисяч родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Протягом минулих двох днів енергетики ДТЕК відновили електропостачання у 24 населених пунктах, знеструмлених через ворожі обстріли у Донецькій області. Це дало змогу повернути електрику в оселі майже 9 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію в Telegram.

"Через постійні обстріли без електропостачання наразі залишаються 123 населених пункти, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, з жовтня росія почала регулярно здійснювати терористичні ракетні атаки по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Внаслідок цих атак, в енергосистемі України виник дефіцит потужностей, через що по всій країні почались планові та аварійні відключення світла.

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Донецька область ДТЕК
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