ua ru
Пт, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 9 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Новина українською →
Пятница 17 февраля 2023 14:23
Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 9 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 9 тысяч семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За прошедшие два дня энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение в 24 населенных пунктах, обесточенных из-за вражеских обстрелов в Донецкой области. Это позволило вернуть электричество в доме почти 9 тысяч семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию в Telegram.

"Из-за постоянных обстрелов без электроснабжения остаются 123 населенных пункта, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - сообщили в ДТЭК.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры.

В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область ДТЭК
NEWS
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
Главная тема – Украина. Чего ожидать от Мюнхенской конференции-2023
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен