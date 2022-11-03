Енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 6 тисяч родин у Донецькій області, - ДТЕК

Так, 2 листопада вдалося повернути електропостачання в оселі жителів 8 населених пунктів на Донеччині, знеструмлених через обстріли. Це дало змогу відновити електрику для понад 6 тисяч родин.

За інформацією Міністерства оборони, ворог продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Тривають обстріли населених пунктів поблизу лінії фронту. Ворог продовжує завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

За словами енергетиків без світла залишаються 79 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт.

"Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України. Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 253 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим", - повідомили в компанії.

Для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, у жовтні росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі. Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції.

Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах. За оперативну роботу енергетикам подякував президент Володимир Зеленський.