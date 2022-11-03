Энергетики вместе с ВСУ вернули свет для 6 тысяч семей в Донецкой области, - ДТЭК

Так, 2 ноября удалось вернуть электроснабжение в доме жителей 8 населенных пунктов в Донецкой области, обесточенных из-за обстрелов. Это позволило восстановить электричество для более чем 6 тысяч семей.

По информации Министерства обороны, враг продолжает наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Продолжаются обстрелы населенных пунктов вблизи линии фронта. Враг продолжает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры.

По словам энергетиков без света, остаются 79 населенных пунктов, где специалисты энергокомпании не имеют доступа к проведению работ.

"Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 253 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным", - сообщили в компании.

Для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающие более 300 объектов критической инфраструктуры - котельные, школы, садики и медучреждения.

Напомним, в октябре россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции.

Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.